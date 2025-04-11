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Военный пенсионер из Череповца выиграл 20 млн рублей благодаря подарочному билету

Житель Череповца выиграл 20 млн рублей по подарочному лотерейному билету
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Максим Богодвид/РИА Новости

Житель Череповца выиграл 20 млн рублей благодаря подарочному лотерейному билету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских гослотерей «Национальная лотерея».

«Счастливчиком из Череповца, выигравшим первый в истории лотереи «Лавина призов» суперприз в размере 20 331 978 рублей, оказался военнослужащий на пенсии Юрий», — говорится в сообщении компании.

Мужчина рассказал, что он решил купить лотерейные билеты во время похода в торговый центр. Тогда он приобрел 10 билетов «Мечталлион» и по акции получил подарочный билет «Лавины призов». По словам жителя Череповца, он пока не решил, куда хочет потратить деньги.

3 апреля жительница Севастополя выиграла в лотерею почти семь миллионов рублей, купив билеты в 4 утра. Женщина рассказала, что сперва не поняла, о какой сумме в сообщении о выигрыше идет речь, а когда осознала, то не смогла сдержать слез радости.

Ранее американец выиграл $1 млн в лотерею после вещего сна.

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