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Американец выиграл $1 млн в лотерею после вещего сна

UPI: в США мужчина увидел вещий сон и стал миллионером, выиграв в лотерею
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DC Lottery

Житель Вашингтона выиграл $1 млн в лотерею после вещего сна, пишет UPI.

Американец Томми М. стал миллионером благодаря лотерее Powerball, о чем ему, по его словам, предсказал сон. Выигрышный билет был куплен 26 марта в магазине Tenley Market на Висконсин-авеню.

Томми рассказал, что перед этим пережил тяжелый период: за короткое время он потерял мать и собаку.

«На днях мне приснилось, что я стану миллионером. И вот это случилось», — поделился счастливчик.

Мужчина уже несколько десятилетий покупает лотерейные билеты в одном и том же магазине, где знаком со всеми постоянными игроками.

«Мы всегда обсуждаем выпавшие числа и победителей. В этот раз повезло мне», — сказал он.

Мужчина планирует часть выигрыша потратить на отпуск, а остальное — отложить на пенсию. Представители лотереи округа Колумбия подтвердили факт выигрыша и поздравили Томми.

Ранее американка отдала куртку на благотворительность и забыла внутри лотерейный билет $2,5 млн.

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