Жительница Севастополя выиграла почти семь миллионов рублей в лотерею

Жительница Крыма выиграла почти 7 млн рублей в лотерею, купив билеты в 4 утра

Жительница Севастополя выиграла в лотерею почти семь миллионов рублей, купив билеты в 4 утра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Отмечается, что проживающая в Севастополе Лариса работает на асфальтовом заводе. Она выиграла суперприз в онлайн-лотерее «Большая 8» — 6 710 685 рублей.

«В тот день Лариса спешила на работу в 4 утра, у нее было странное предчувствие, что непременно должно случиться что-то хорошее. И предчувствие не подвело. Она купила два билета и оба оказались выигрышными», — поделились в пресс-службе.

Женщина рассказала, что сперва не поняла, о какой сумме в сообщении о выигрыше идет речь, а когда осознала, то не смогла сдержать слез радости.

До этого портал UPI писал, что американка отдала свою куртку на благотворительность и забыла внутри выигрышный лотерейный билет на сумму $2,5 млн.

Милдред Симонерилуто купила билет лотереи, а спустя две недели узнала, что сорвала джекпот. Когда женщина попыталась найти выигрышный квиток, она осознала, что оставила его в кармане куртки, которую недавно пожертвовала Американскому союзу ветеранов войны во Вьетнаме.

Ранее мужчина увидел вещий сон и стал богачом.