Жителя Орловской области задержали по делу о призыве к сотрудничеству с ВСУ

ФСБ: под Орлом задержан мужчина за призывы к сотрудничеству с ВСУ

В Орловской области сотрудники ФСБ задержали по делу о призывах к сотрудничеству с Вооруженными силами Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По данным спецслужбы, подозреваемый является сторонником украинской террористической организации, он публиковал в соцсетях видеоролики, которые пропагандировали терроризм. Мужчину арестовали.

До этого Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 году по заданиям Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Сообщается, что подсудимый активно сотрудничал со следствием и сдал всех исполнителей диверсий. У Чернова есть право подать апелляцию, поскольку приговор пока не вступил в законную силу.

Первые три года он проведет в тюрьме, остальные 11 лет — в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на 1,5 года. Кроме того, судья обязал мужчину выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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