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Бывший премьер-министр Украины назвал новый учебник истории чушью

Экс-премьер Украины Азаров назвал новый учебник истории чушью
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Нина Зотина/РИА Новости

Новый учебник истории Украины, в котором, в частности, написано, что при президенте Украины Владимире Зеленском якобы построили 500 мостов, — это «чушь и чепуха». Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«В новом учебнике по истории Украины для 11-го класса, который выпустил киевский режим, сказано, что Зеленский якобы построил 500 мостов на Украине. Кто в эту чушь и чепуху поверит?», — заявил он.

По словам Азарова, два моста, идущие через реку Днепр в Киеве — Патона и Метромост — являются старейшими автомобильными переправами города и длительное время находятся в аварийном состоянии. Экс-премьер со ссылкой на транспортного эксперта Дмитрия Беспалова отметил, что эти сооружения могут рухнуть в любой момент.

Он подчеркнул, что в стране в течение 11 лет ничего не делалось, в том числе и при Зеленском.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что на Украине ученики 11-х классов получают новые учебники по истории, в которых подробно описаны события 2019–2024 годов, а также присутствует описание президентства Владимира Зеленского в положительном ключе.

Ранее Мединский захотел подарить СБУ свой учебник истории.

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