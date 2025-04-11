В Кемеровской области девушку оштрафовали за опубликованную семь лет назад символику ЛГБТ

В городе Березовском Кемеровской области девушку оштрафовали за символику ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), опубликованную семь лет назад. Об этом сообщает городской суд на официальном сайте.

Уточняется, что девушка разместила материал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Признаки состава административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях были обнаружены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области–Кузбассу в социальной сети в январе 2025 года, также был установлен пользователь социальной сети, виновный в административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Сравнительное исследование показало, что флаг, который опубликовала жительница Кемеровской области, является символом экстремистской организации. Девушку оштрафовали на тысячу рублей.

В прошлом году москвича оштрафовали за снимки с флагом ЛГБТ, которые он выложил десять лет назад. Мужчина опубликовал несколько снимков с символикой организации в социальных сетях в 2014-2015 годах. В июле сотрудники правоохранительных органов нашли эти фото и составили три административных протокола за демонстрацию символики экстремистской организации.

Сам 36-летний россиянин признал вину. Он также добавил, что, как ему казалось, страница закрыта и не видна другим пользователям. Суд назначил москвичу три штрафа.

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