Москвича оштрафовали за снимки с флагом ЛГБТ, которые он выложил десять лет назад

Суд вынес приговор в отношении жителя Москвы, у которого на странице нашли фото с флагами ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина опубликовал несколько снимков с символикой организации в социальных сетях в 2014-2015 годах. В июле сотрудники правоохранительных органов нашли эти фото и составили три административных протокола за демонстрацию символики экстремистской организации.

Сам 36-летний россиянин признал вину. Он также добавил, что, как ему казалось, страница закрыта и не видна другим пользователям.

Суд назначил москвичу три штрафа. Сумма не уточняется.

Подобные случаи уже происходили в Москве. Так, местная жительница опубликовала видео с поцелуями женщин. По версии следствия, россиянка занималась распространением соответствующих кадров. Экспертиза подтвердила, что в материалах содержатся признаки пропаганды нетрадиционных отношений, относящихся к ЛГБТ. В результате фигурантка разбирательств получила штраф.

Ранее суд в Ульяновске возбудил первое уголовное дело, связанное с ЛГБТ.