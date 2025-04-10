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Отечественная вакцина против аллергии может появиться в конце 2025 года

Российская вакцина против аллергии может быть введена в оборот в конце 2025 года
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Depositphotos

Российская вакцина против аллергии может быть введена в оборот в конце текущего года или в начале 2026 года. Об этом сообщил директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, передает ТАСС.

«Регистрация и введение в гражданский оборот [вакцины] планируется на конец 2025 — начало 2026 года», — говорится в его презентации, которую Хаитов представил на открытом заседании Научного совета РАН «Науки о жизни», посвященном причинам, последствиям и лечению аллергических заболеваний.

В конце марта стало известно, что в России изобрели первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ).

Фармкомпания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение на вакцину «Цегардекс», которая защищает от четырех типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, подобно вакцине «Гардасил» от американской компании MSD. В 2026 году российскую вакцину планируют начать применять на детях.

Ранее в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии.

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