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Психолог рассказала, как избавиться от прокрастинации

Психолог Кардиакос: деление задач на шаги поможет избавиться от прокрастинации
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Избавиться от прокрастинации можно, если понять, что факторы, которые ее провоцируют, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.

«Это такой котел фантазий, чувства вины, идеалов, боязни не справиться. Подобное состояние препятствует достижению необходимых результатов, особенно масштабных. <...> Учитывая то, что прокрастинация привязана к самооценке, наиболее эффективный способ проработать проблему — делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя», — сказала эксперт.

По ее словам, выполнение части от плана уже является поводом для похвалы. Помимо этого, Кардиакос рекомендует снизить собственную планку, а также осознать, что без действий нельзя получить опыт. Если человек попал под влияние прокрастинации, она посоветовала извлекать из этого пользу и найти альтернативные, замещающие занятия.

Коуч MCC ICF, преподаватель Академии «5 Prism» Анастасия Левина до этого рассказала «Газете.Ru», что прокрастинация более сложное явление, чем лень. Последняя — это нежелание делать что-либо, и она не сопровождается какими-то эмоциональными переживаниями. А прокрастинация — это когда вы откладываете задачи, но постоянно о них думаете, уточнила она.

Ранее психолог объяснила, почему возникает прокрастинация.

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