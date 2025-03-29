Россиянам объяснили, как отличить прокрастинацию от лени

Прокрастинация более сложное явление, чем лень. Последняя — это нежелание делать что-либо, и она не сопровождается какими-то эмоциональными переживаниями. А прокрастинация — это когда вы откладываете задачи, но постоянно о них думаете, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Левина, коуч MCC ICF, преподаватель Академии «5 Prism».

«Прокрастинация — это когда надо бы сделать, но не делаю. Это как завести машину и оставить ее работать на холостом ходу: топливо уходит, но вы никуда не едете. Такое откладывание может привести к нервному истощению и чувству постоянной усталости. Часто это связано со страхом неудачи, перфекционизмом и тревожностью. Например, вы откладываете задачу из-за боязни не справиться идеально. Или думаете: «Это слишком сложно, я не знаю, с чего начать». В итоге задача висит, как дамоклов меч, и вы тратите энергию на переживания, а не на действия», — объяснила она.

Почему это так выматывает? Представьте, что вы — сосуд, который наполняется энергией из общения, отдыха и интересных задач. Но в этом сосуде есть «дыры» — нерешенные дела, которые забирают энергию. В борьбе с прокрастинацией ваша задача — «залатать» эти дыры, чтобы сохранить ресурсы. Увеличивайте поток того, что вас наполняет (хобби, отдых, общение), и уменьшайте утечку (нерешенные задачи, тревоги).

«С точки зрения нейропсихологии, прокрастинация — это конфликт между лимбической системой (отвечает за эмоции и мгновенные удовольствия) и префронтальной корой (отвечает за планирование и долгосрочные цели). Когда лимбическая система «перетягивает одеяло», мы выбираем сиюминутное удовольствие: листаем соцсети вместо работы. Эмоции, такие как страх или тревога, усиливают этот конфликт. Если задача кажется сложной, мозг воспринимает ее как угрозу и включает режим «избегания». В итоге мы откладываем дела, но продолжаем испытывать стресс», — добавила эксперт.

Чтобы справиться с прокрастинацией, важно изменить стратегию работы с задачами, которые неинтересны или кажутся объемными. Например, в этом может помочь техника «2 минут».

«Если задача занимает меньше двух минут, сделайте ее сразу: ответьте на письмо, отправьте документ или запишите идею. Удовольствие от решенного вопроса поможет настроиться на дальнейшую работу. Задача кажется огромной? Разделите ее на маленькие шаги. Например, вместо «написать отчет» начните с «открыть документ и написать заголовок». Это снижает уровень тревоги и помогает начать. Подумайте, что чаще всего остается на потом. Может быть, это только сложные или неинтересные задачи. Возможно, вам легко даются творческие проекты, но вы не любите бумажную работу. Тогда подумайте, как сделать неприятное интересным», — резюмировала эксперт.

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