Психолог объяснила, почему возникает прокрастинация

Прокрастинация возникает тогда, когда человек хочет избежать дискомфорта. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.

По ее словам, из-за этого он сознательно откладывает выполнение задачи, а впоследствии — испытывает из-за этого тревогу, стресс или вину.

«Речь идет не просто о лени, как часто думают, а о сложном психологическом механизме. Когда дело кажется слишком трудным, скучным, пугающим или не дающим моментального удовлетворения, мозг выбирает краткосрочное облегчение — заняться чем-то более приятным или простым», — уточнила Кардиакос.

Психолог отметила, что с таким состоянием может столкнуться каждый, однако, чаще всего проблема возникает у перфекционистов, которые боятся несовершенств. Кроме того, прокрастинация бывает у людей с повышенной тревожностью или низкой самооценкой, а также с нарушением саморегуляции.

Коуч MCC ICF, преподаватель Академии «5 Prism» Анастасия Левина до этого рассказала «Газете.Ru», что прокрастинация более сложное явление, чем лень. Последняя — это нежелание делать что-либо, и она не сопровождается какими-то эмоциональными переживаниями. А прокрастинация — это когда вы откладываете задачи, но постоянно о них думаете, уточнила она.

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