В Петербурге подростка подкараулили у школы и избили за комментарий под постом девушки

Школьник из Петербурга попал в больницу после избиения из-за комментария в соцсети

В Санкт-Петербурге неизвестные выследили и избили школьника из-за комментария в соцсетях. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал потерпевший, инцидент произошел 9 апреля неподалеку от его школы в Петроградском районе. 14-летний юноша сам пришел в поликлинику за медицинской помощью после того, как двое незнакомцев напали на него и избили руками и ногами. В итоге с переломом скулы, множественными ушибами и сотрясением мозга пострадавшего госпитализировали, он по-прежнему остается в больнице.

Мать школьника обратилась в полицию. Злоумышленников, которые, вероятно, действовали из мести, уже разыскивают. По предварительным данным, их на подростка могла натравить обиженная девушка. Поводом якобы стал комментарий, который ученик 8-го класса оставил под постом старшеклассницы пару месяцев назад.

Ранее подростки толпой избили пенсионера в Ленобласти.