Врач посоветовала россиянам заменить морской отдых на поездку в горы

Зачастую отдых у моря приносит россиянам только негативные последствия из-за длительной акклиматизации к жаркой погоде. Лучшей альтернативой является отдых в горах, который зачастую намного полезнее – особенно для тех, кто перенес инфаркты и инсульты или страдает заболеваниями сердца, рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан Общественной Службе Новостей.

«Горный воздух в первую очередь рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: ишемической болезнью сердца, гипертонией, после перенесения инфаркта и инсульта. В горных районах уровень гемоглобина восстанавливается вдвое быстрее, чем на морском побережье», — подчеркнула медик.

Для аллергиков такой вид отдыха тоже предпочтительнее, особенно во время цветения, так как в чистом горном воздухе пыльца и аллергены практически отсутствуют. Также Балан призвала чаще отдыхать в хвойных лесах, подчеркнув, что, например, сосновый воздух содержит биологически активные вещества, а также большое количество витамина С. Это позволяет ему уничтожать бактерии и компенсировать нехватку витаминов в организме.

«Такой отдых будет полезен для людей с заболеваниями дыхательных путей и аллергией: очищаются легкие, укрепляются бронхи, уходит кашель, — подчеркнула медик. — Ежедневные прогулки также улучшают работу сердца и сосудов, снижают артериальное давление, укрепляют память и повышают концентрацию примерно на 20 %».

До этого врач-невролог Ольга Березкина рассказала, что россиянам необходимо периодически отдыхать на морском побережье, так как это укрепляет нервную систему. Особенно полезен морской воздух тем, кто работает с компьютером и часто использует гаджеты, а также тем, кто перенес респираторные заболевания. Так, влажный морской воздух необходим для астматиков, для восстановления после бронхита, пневмонии, ангины и прочих инфекциях.

Ранее ученые узнали, что происходит с мозгом при жизни в горах.