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Невролог рассказала, при каких заболеваниях необходим отдых на морском побережье

Невролог Березкина: морской воздух укрепляет здоровье и снижает вред от гаджетов
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Depositphotos

Россиянам необходимо периодически отдыхать на морском побережье, так как это укрепляет нервную систему. Особенно полезен морской воздух тем, кто работает с компьютером и часто использует гаджеты, а также тем, кто перенес определенные заболевания, рассказала врач-невролог Ольга Березкина Общественной Службе Новостей.

В морском и особенно океаническом воздухе много отрицательных ионов, которые улучшают дыхательную функцию и укрепляют центральную нервную систему. Они хорошо влияют на кровоснабжение и стимулируют работу мозга, а также снижают вред от излучения гаджетов, отметила врач.

Смена климата и морской воздух особенно важны тем, кто перенес респираторные заболевания – так, например, такой отдых зачастую помогает избавиться от затяжного кашля после коронавируса. Кроме того, влажный морской воздух необходим для астматиков, для восстановления после бронхита, пневмонии, ангины и прочих инфекциях.

«Мельчайшие частички морской соли снимают воспаление со слизистых дыхательных путей, разжижают слизь и насыщают кровь минеральными веществами, — отметила невролог. — Благодаря этому улучшается работа органов дыхания и кровообращения, укрепляются нервная и мышечная системы».

До этого врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов сообщил, что обычный насморк или ОРВИ без лихорадки и высокой температуры не являются прямым противопоказанием для купания в море. А вот при наличии высокой температуры, купание в море может уже быть опасным, предупредил он.

Ранее турэксперт раскрыла, куда поедут отдыхать россияне в 2025 году.

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