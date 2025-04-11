«Нарушают работу мозга»: россиян предупредили об опасности БАДов для похудения

В популярные БАДы для похудения производители нередко добавляют рецептурные препараты, не сообщая об этом на упаковке. В этом случае средства грозят серьезными побочными эффектами вплоть до нарушения работы мозга, предупредила в беседе с 360.ru врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

В растительные БАДы может добавляться, например, сибутрамин, который действует через центральную нервную систему на снижение чувства голода. Однако такой препарат должен применяться строго под наблюдением врача, который должен отслеживать артериальное давление, ритм сердца, подчеркнула Круглова. По ее словам, в числе прочего такие добавки грозят аритмией, депрессией, проблемами со сном.

«Даже альфа-липоевая кислота, которая входит в состав многих подобных добавок, может способствовать нарушению работы пищеварительной системы и диарее, — подчеркнула врач. — Тем более если у человека есть заболевания пищеварительного тракта, она может вывести его в острую фазу из ремиссии».

Напомним, недавно девочка из Петербурга попыталась похудеть с помощью добавок и строгой диеты и попала в больницу. Выяснилось, что в течение 12 дней она пила биоактивные добавки, но сколько именно капсул принимала, сказать не смогла, так как сбилась со счета. В результате у ребенка диагностировали развитие неврологической симптоматики и анурию, она проходит лечение.

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