Российский врач развенчала самые популярные мифы о витаминах и БАДах

Витамины и БАДы давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей. При этом, вокруг них существует много мифов и заблуждений. О том, что действительно работает, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Миф №1: Витамины дают энергию.

По словам врача, это один из самых распространенных мифов, в который люди охотно верят.

«Витамины сами по себе не являются источником энергии, потому что не содержат калорий. Могут ли вам дать витамины энергию? Да, но только в том случае, если у вас имеется выраженный дефицит витамина. Тогда да, улучшится обмен веществ, и организм начнет больше вырабатывать энергию. Но чаще всего, усталость связана с образом жизни, питанием, стрессом и недосыпом, а не с нехваткой витаминов», — рассказала Хайкина.

Миф №2: Чем больше, тем лучше.

Как обратила внимание специалист, некоторые люди считают, что раз витамины полезны и находятся в пище, значит, их можно пить в больших дозах.

«В принципе, логика в этом есть, но это опасное заблуждение. Причина в том, что в продуктах питания витамины содержаться в меньших дозировках. И получая большое количество витаминов из добавок, можно «переборщить». Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) накапливаются в организме и могут привести к передозировке. Например, избыток витамина D может вызвать гиперкальциемию, а передозировка витамина А — токсическое поражение печени. Перед приемом добавок лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом», — подчеркнула врач-эндокриноолог.

Миф №3: Все БАДы одинаково полезны.

По словам врача, рынок пищевых добавок плохо регулируется, и далеко не все витамины одинаково эффективны. За большинством производителей добавок нет такого тщательного контроля, как за производителями лекарственных средств. За счет чего покупатель не всегда получает то, что заявлено на коробке.

«К тому же, некоторые добавки содержат формы веществ, которые плохо усваиваются организмом. Например, магний оксид имеет крайне низкую биодоступность, в то время как магний цитрат или глицинат усваиваются лучше», — добавила специалист.

Миф №4: Натуральные витамины лучше синтетических.

Как обратила внимание Хайкина, некоторые люди уверены, что витамины из натуральных источников лучше усваиваются. Поэтому не видят особого смысла в добавках и считают, что можно получить все необходимое из продуктов. Но достаточно трудно оценить, сколько витамина в конкретном продукте, который прямо сейчас у вас на тарелке.

«К тому же исследования показывают, что синтетические аналоги зачастую не уступают натуральным. Например, синтетическая аскорбиновая кислота (витамин C) работает так же, как витамин C из фруктов. И при этом вы точно знаете, сколько витамина С получит ваш организм», — подчеркнула врач.

Миф №5: Витамины заменяют здоровое питание.

Некоторые люди считают, что если пить витамины, то можно не беспокоиться о качестве питания. По словам врача, это еще одно опасное заблуждение. Витамины дополняют рацион, но не заменяют его. Если у человека сбалансированное питание, потребность в большинстве витаминов покрывается естественным образом. БАДы нужны только при дефицитах, но они не компенсируют нездоровый образ жизни.

Специалист подчеркивает, что не все витамины и БАДы одинаково полезны. Их прием должен быть обоснованным, а не спонтанным желанием. Лучший способ поддерживать здоровье — это полноценное питание, активность и профилактика, а не горсть разноцветных таблеток.

«Прежде чем покупать добавки, проверьте, действительно ли они вам нужны, изучите форму вещества и его дозировку. А еще лучше – проконсультируйтесь со специалистом», — резюмировала Хайкина.

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