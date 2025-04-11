В России одобрили создание реестра женатых мужчин

В России хотят создать реестр женатых мужчин, а также публиковать на сайтах знакомств данные о судимостях потенциальных кавалеров. По мнению основательницы брачного агентства Юлии Антоненко, это нужные меры, так как от женщин есть запрос на наведение порядка в сфере знакомств. В беседе с 360.ru она заявила, что такой шаг позволит повысить безопасность россиянок.

Обращающиеся в брачное агентство женщины всегда стремятся узнать семейное положение мужчины, а также выяснить, имеет ли он судимость, отметила Антоненко. Она подчеркнула, что это нормально, так как напрямую касается вопроса их безопасности.

«Никто не хочет терять время, и у многих женщин были такие случаи, когда они сталкивались с женатыми. Мужчина не сразу говорил, получались травмы, а иногда и дети рождались в таких незаконных отношениях, и ребенок потом страдал», — пояснила эксперт.

С учетом большого количества сервисов для знакомств и числа анкет в них, люди разучились знакомиться и общаться в реальной жизни, заключила сваха.

Напомним, центр «Сорок сороков» призвал ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения жителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что в соответствующем разделе портала можно будет можно будет получить не данные супруга или супруги, а узнать сам факт того, состоит ли человек в браке.

Звездный юрист предупредил об опасности «реестра женатиков» для одиноких россиян.