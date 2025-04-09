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Звездный юрист предупредил об опасности «реестра женатиков» для одиноких россиян

Адвокат Добровинский: реестр женатых россиян поставит под удар одиноких людей
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Shutterstock

В России предложили создать реестр женатых граждан, чтобы при знакомстве у людей была возможность проверить семейное положение партнера. Однако реализация такой инициативы может создать опасный прецедент, так как поставит в опасное положение одиноких людей, заявил 360.ru звездный адвокат Александр Добровинский.

По его мнению, такой шаг можно приравнять к проникновению в личную жизнь человека, который может не хотеть раскрывать всем количество своих неудачных браков и разводов. Более того, подобный механизм чреват тем, что мошенники смогут реализовать новые преступные схемы. Так, например, если человек не попал в реестр, то это значит, что он беззащитен – в том числе не потребуется согласие второй стороны для продажи имущества.

«Кроме того, если человека нет в списках женатых, то он может стать объектом чьих-нибудь желаний стать его супругой/супругом, его начнут атаковать, выслеживать и прочее», — предупредил Добровинский.

По мнению адвоката, реализация инициативы в итоге поставит под удар разведенных и одиноких россиян.

Напомним, центр «Сорок сороков» призвал ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения жителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что в соответствующем разделе портала можно будет можно будет получить не данные супруга или супруги, а узнать сам факт того, состоит ли человек в браке.

Ранее в Госдуме оценили планы создать реестр женатых россиян.

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