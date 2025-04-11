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Уральские подростки до крови избили школьника на камеру

Подростки из Каменска-Уральского издевались над мальчиком на камеру

В Свердловской области старшеклассники до крови избили шестиклассника на камеру. Записанное мучителями видео появилось в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский». Канал, куда несовершеннолетние изначально выложили ролик, уже удален.

По словам источника, знакомого с ситуацией, все произошло 7 апреля в Каменске-Уральском. Известно, что подростки, участвовавшие в избиении, систематически издевались над жертвой.

На видео видно, как агрессоры насмехаются над окровавленным мальчиком. Один из них спрашивает: «Заяву будешь писать?», на что пострадавший качает головой.

В УМВД по Каменску-Уральскому заявили о начатой проверке. К настоящему времени личности участников конфликта установлены. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Аналогичная ситуация произошла в Ижевске в начале апреля. Шестеро школьников более суток издевались над сверстником, избивая его пряжкой ремня и молотком по колену, где у юноши стоит имплант. Агрессоры стреляли в него из пневматического оружия в упор и заставляли оголяться, снимая все на видео. Мучители заставляли подростка звонить матери и просить для них деньги. В конце концов крики услышали соседи, которые вызвали полицию.

Ранее в Петербурге подростка подкараулили у школы и избили за комментарий под постом девушки.

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