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Российские подростки избили и обстреляли сверстника, а затем изнасиловали его шваброй

«Осторожно, новости»: в Ижевске подростки избили и изнасиловали юношу шваброй
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Telegram-канал Осторожно, новости

В Ижевске группа школьников сутки издевалась над 16-летним юношей и изнасиловала его шваброй. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел с 3 на 4 апреля. Шестеро школьников более суток издевались над сверстником, избивая его пряжкой ремня и молотком по колену, где у юноши стоит имплант. Агрессоры стреляли в него из пневматического оружия в упор и заставляли оголяться, снимая все на видео. Мучители заставляли подростка звонить матери и просить для них деньги. В конце концов крики услышали соседи, которые вызвали полицию.

По словам близких пострадавшего, несовершеннолетние изнасиловали юношу с помощью швабры и сбрили ему волосы. У молодого человека зафиксировали около 100 гематом по всему телу, он находится в состоянии средней тяжести.

Троих подозреваемых в издевательствах задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Во время общения со стражами порядка школьники признались, что записывали свои действия на видео «ради забавы».

Ранее российский подросток изнасиловал 11-летнюю девочку и отправился в колонию.

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