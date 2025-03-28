Тренеры назвали самые эффективные упражнения с собственным весом

Отжимания являются одними из самых эффективных упражнений с собственным весом, которые помогут построить сильное и рельефное тело и нарастить силу без посещения тренажерного зала. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, так можно укрепить грудь, плечи, трицепсы и корпус, а также повысить мышечную выносливость и развить четко очерченную верхнюю часть тела. Приседания способны развить силу нижней части тела, они воздействуют на квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и корпус. Кроме того, эксперты советуют выполнять планку с касанием плеча, чтобы укрепить корпус, улучшить координацию и общий контроль тела, а также скручивания для формирования пресса и укрепления поясницы.

«Отжимания на трицепсах нацелены на заднюю часть рук, помогая наращивать силу и рельеф в области, которая часто лишена тонуса. Это движение также задействует плечи и грудь, что делает его отличным упражнением для верхней части тела», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что зомби-приседания помогут проработать пресс, а также мышцы кора, которые поддерживают позвоночник, таз и бедра в стабильном положении.

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