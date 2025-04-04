Тренер рассказала, какие упражнения избавят от дряблости рук

Выполнение упражнений в спортзале поможет укрепить трицепсы и избавиться от дряблости рук. Об этом рассказала персональный тренер Аманда Лора, передает Pravda.Ru.

«Естественная тенденция такова, что с годами эта область становится дряблой, а также накапливает лишний жир», — отметили в сообщении.

Чтобы это исправить, эксперт рекомендует делать одностороннюю тягу на трицепс в тренажере. К эффективным упражнениям она также отнесла «прокачку трицепса в стойке» и «французский трицепс». Кроме того, прокачивать мышцы можно в положении лежа с помощью гирь, заключила Лора.

До этого тренеры говорили, что отжимания являются одними из самых эффективных упражнений с собственным весом, которые помогут построить сильное и рельефное тело и нарастить силу без посещения тренажерного зала. По их словам, так можно укрепить грудь, плечи, трицепсы и корпус, а также повысить мышечную выносливость и развить четко очерченную верхнюю часть тела. Приседания способны развить силу нижней части тела, они воздействуют на квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и корпус.

Ранее было названо упражнение, которое защитит пожилых от падений.