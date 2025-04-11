Ветеринары рассказали о плюсах и минусах паштета для кошек

Одним из главных плюсов паштета для кошек является то, что он снижает риск болезней почек за счет влажности. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Кроме того, в нем содержатся животные белки, которые нужны животным для мышц и энергии. Ветеринары отметили, что обычно для кошек паштет более привлекателен, чем сухой корм. Он также подходит для привередливых питомцев.

Однако у такого продукта есть и минусы, предупредили специалисты. Так, качественный паштет стоит дороже сухого корма, а также требует правильного хранения.

«Возможен дисбаланс в питании при неправильном подборе», — добавили в сообщении.

Накануне ветеринары сообщали, что кошек можно ежедневно кормить паштетом, однако его важно правильно подобрать, чтобы не допустить дисбаланса в питании. По их словам, влажный корм содержит 70-80% воды, что помогает предотвратить проблемы с почками и мочевыводящими путями. Помимо этого, паштет более похож на естественный рацион кошек, чем сухой корм, поскольку в природе они питаются свежей добычей.

Ранее ветеринары рассказали, как выбрать паштет для кошки.