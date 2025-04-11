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Ветеринары рассказали о плюсах и минусах паштета для кошек

Pravda.Ru: паштет может снизить риск болезней почек у кошек
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Depositphotos

Одним из главных плюсов паштета для кошек является то, что он снижает риск болезней почек за счет влажности. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Кроме того, в нем содержатся животные белки, которые нужны животным для мышц и энергии. Ветеринары отметили, что обычно для кошек паштет более привлекателен, чем сухой корм. Он также подходит для привередливых питомцев.

Однако у такого продукта есть и минусы, предупредили специалисты. Так, качественный паштет стоит дороже сухого корма, а также требует правильного хранения.

«Возможен дисбаланс в питании при неправильном подборе», — добавили в сообщении.

Накануне ветеринары сообщали, что кошек можно ежедневно кормить паштетом, однако его важно правильно подобрать, чтобы не допустить дисбаланса в питании. По их словам, влажный корм содержит 70-80% воды, что помогает предотвратить проблемы с почками и мочевыводящими путями. Помимо этого, паштет более похож на естественный рацион кошек, чем сухой корм, поскольку в природе они питаются свежей добычей.

Ранее ветеринары рассказали, как выбрать паштет для кошки.

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