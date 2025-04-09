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Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошку паштетом каждый день

Pravda.Ru: кошек можно ежедневно кормить качественным паштетом
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Depositphotos

Кошек можно ежедневно кормить паштетом, однако его важно правильно подобрать, чтобы не допустить дисбаланса в питании. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

По их словам, влажный корм содержит 70-80% воды, что помогает предотвратить проблемы с почками и мочевыводящими путями. Помимо этого, паштет более похож на естественный рацион кошек, чем сухой корм, поскольку в природе они питаются свежей добычей. При этом в некоторых вариантах продукта содержится избыточное количество жира или недостаточное количество необходимых питательных веществ.

Чтобы питание было сбалансированным, эксперты советуют выбирать качественный корм и правильно рассчитывать его количество. В среднем на 1 кг веса нужно 40-60 г паштета в день.

«Если кошка малоподвижна, порцию уменьшают. Если паштет сочетается с сухим кормом, нормы корректируют. Например, утром — крокеты, вечером — паштет. Обязательно ориентируйтесь на рекомендации ветеринара», — добавили в сообщении.

Аналитики ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», выяснили, что с 1 по 15 февраля 2025 года число покупок корма для кошек выросло на 7% год к году, средний чек составил 858 рублей (+12%).

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