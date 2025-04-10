Ветеринары рассказали, как выбрать паштет для кошки

При выборе качественного паштета для кошки важно внимательно изучить состав продукта. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Так, на первом месте в списке ингредиентов должен быть животный белок (курица, рыба, индейка и так далее), продукт должен содержать минимальное количество углеводов, потому что кошкам не нужны добавленный сахар и злаки. Кроме того, в паштете не должны быть вредные добавки — красители, консерванты и низкокачественные субпродукты.

«Лучший выбор — паштет с пометкой «полнорационный». Он содержит все необходимые вещества, в отличие от «дополнительного», который требует сочетания с другой пищей», — добавили в сообщении.

Накануне ветеринары сообщали, что кошек можно ежедневно кормить паштетом, однако его важно правильно подобрать, чтобы не допустить дисбаланса в питании. По их словам, влажный корм содержит 70-80% воды, что помогает предотвратить проблемы с почками и мочевыводящими путями. Помимо этого, паштет более похож на естественный рацион кошек, чем сухой корм, поскольку в природе они питаются свежей добычей.

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