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Ветеринары рассказали, как выбрать паштет для кошки

Pravda.Ru: паштет для кошки не должен содержать вредные добавки
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Unsplash

При выборе качественного паштета для кошки важно внимательно изучить состав продукта. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Так, на первом месте в списке ингредиентов должен быть животный белок (курица, рыба, индейка и так далее), продукт должен содержать минимальное количество углеводов, потому что кошкам не нужны добавленный сахар и злаки. Кроме того, в паштете не должны быть вредные добавки — красители, консерванты и низкокачественные субпродукты.

«Лучший выбор — паштет с пометкой «полнорационный». Он содержит все необходимые вещества, в отличие от «дополнительного», который требует сочетания с другой пищей», — добавили в сообщении.

Накануне ветеринары сообщали, что кошек можно ежедневно кормить паштетом, однако его важно правильно подобрать, чтобы не допустить дисбаланса в питании. По их словам, влажный корм содержит 70-80% воды, что помогает предотвратить проблемы с почками и мочевыводящими путями. Помимо этого, паштет более похож на естественный рацион кошек, чем сухой корм, поскольку в природе они питаются свежей добычей.

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