Стало известно, где россияне проведут майские праздники

В этом году в полтора раза вырос спрос на поездки за границу в майские праздники, и в итоге доля достигла 33%. Однако большинство туристов по-прежнему предпочитают отдыхать в родной стране. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего для майских поездок всей семьей по стране россияне выбирают четырехзвездочные отели: на них приходится 35% заказов. Почти половина путешественников с детьми, или 46%, будут отдыхать от 4 до 7 дней.

Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: 18,6% заказов по России приходятся на Северную столицу. Многие также отправятся на праздниках в Сочи (доля составляет 13,7%) и Москву (8,6%). Кроме того, в топ востребованных направлений для семейных поездок вошли Казань (5,3%), Нижний Новгород (4,7%), Калининград (3,4%), Зеленоградск (2,1%), Ярославль (1,9%), Краснодар (1,8%) и Екатеринбург (1,5%).

В других странах путешественники с детьми на длинные майские выходные предпочитают останавливаться в отелях категории «пять звезд»: в них уже оформлено 41% бронирований. Средняя продолжительность поездки, как и по России, составляет от 4 до 7 дней (51% заказов).

Самым популярным городом стал Минск: в столицу Белоруссии в начале мая отправятся 8,1% семей. Чуть меньше, или 7,5% путешественников с детьми, выбрали для отдыха Дубай, а 4,2% — Ереван. В десятку востребованных направлений также вошли Сеул (3,1%), Стамбул (2,9%), Шанхай (2,6%), Абу-Даби (2,5%), Токио (1,9%), Тбилиси (1,8%) и Рим (1,6%).

Ранее российским дачникам напомнили о налоговых требованиях в 2025 году.