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Раскрыт самый выгодный способ увеличить количество выходных в мае

Специалист «Работа.ру» Санина: в мае можно выгодно увеличить число выходных
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Россияне могут выгодно увеличить количество выходных в майские праздники. Для этого нужно взять отпуск длительностью три дня с 28 по 30 апреля – в этом случае отдыхать работник будет девять дней подряд, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

При трехдневном отпуске в названный период выходные продлятся с 26 апреля по 4 мая. Что касается расчета отпускных, то в этом компания опирается на стоимость одного рабочего дня. При этом общий доход сотрудника делится на число месяцев в году, а затем на среднее количество дней в месяц, то есть на 29,3. Причем средний дневной заработок рассчитывается с учетом всех дней в году, поэтому размер отпускных меньше зарплаты за этот же период.

В этом году одним из наиболее выгодных для отпуска месяцев является апрель, так как в нем насчитывается 22 рабочих дня, напомнила специалист.

Также увеличить количество выходных за счет трехдневного отпуска с 5 по 7 мая. Однако по расчету отпускных такой вариант чуть менее выгоден апреля, так как в мае только 18 рабочих дней, заключила Санина.

До этого HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян заявил, что во время майских праздников россиянам лучше не брать отпуск, так как выплаты получатся небольшими. По его словам, чем больше дней отпуска работник взял в мае, тем меньше отпускных получит.

Ранее россиянам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены при увольнении.

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