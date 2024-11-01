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Россиянам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены при увольнении

Эксперт «Работа.ру» Санина: при увольнении положены специальные выплаты

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Российские работники при увольнении могут рассчитывать не только на зарплату, но и на специальные компенсационные выплаты. Условием для их получения является оформление по трудовому договору, объяснила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Сотруднику, с которым принял решение расстаться работодатель, часто полагается не только стандартная зарплата, но и специфические выплаты», — подчеркнула специалист.

К таким выплатам она отнесла компенсацию за неиспользованный отпуск, а также компенсацию потери заработка в случаях, когда речь идет о вынужденном увольнении. Иногда при увольнении сотрудник получает выходное пособие — к примеру, если компанию ликвидируют или сокращают штат. Пособие должно быть равно сумме среднемесячного заработка, объяснила эксперт.

Также она напомнила, что на выплату среднего заработка можно претендовать при переводе на другую работу по медицинским показателям или при призыве на военную службу. Эта же компенсация положена при восстановлении в должности человека, занимавшего ее до уволенного.

Ранее был назван способ получить деньги за больничный после увольнения.

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