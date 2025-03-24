Россиянам посоветовали отказаться от отпуска в мае

Во время майских праздников россиянам лучше не брать отпуск, так как выплаты получатся небольшими, предупредил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян. При этом в целом многое зависит от работы в каждой конкретной отрасли, отметил он в беседе с 360.ru.

«Чем больше дней отпуска работник взял в мае, тем меньше отпускных получит. Работодателю же это выгодно, потому что отпускные будут сущими копейками», — пояснил специалист.

Однако в каждой отдельной ситуации могут различаться, добавил Мурадян. Например, если речь идет о предприятиях в сфере развлечений и общепита, то во время праздников работники в них очень нужны. Также есть офисные сотрудники, брокеры и другие специалисты, кто также должен работать даже во время праздников, заключил эксперт.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Гаврилов отмечал, что россияне могут оформить девятидневный отдых в мае 2025 года, взяв три дня отпуска с 28 по 30 апреля. Такая схема позволит объединить выходные и праздничные дни без потери отпускного баланса. Причем работодатель не вправе отказать в отпуске, если даты согласованы в графике.

Подробнее о том, на какие дни выпадают праздники этой весной, сколько дней длятся, стоит ли их объединять с отпуском и как провести выходные дни максимально полезно — в материале «Газеты.Ru».

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