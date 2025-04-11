В МВД России предупредили о мошеннической схеме, связанной с интернетом

В МВД РФ предупредили о мошеннической схеме якобы об ускорении интернета

Мошенники используют предложение якобы об ускорении интернета, чтобы получить доступ к персональным данным россиян. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает ТАСС.

«Мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить», — уточнили в управлении.

В МВД отметили, что, действуя по инструкции, полученной от мошенника, люди могут установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое получит доступ к платежным средствам.

Иногда, указывают в МВД, аферисты просят потенциальную жертву включить демонстрацию экрана, так мошенники «в прямом эфире» считывают коды авторизации.

До этого директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие.

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