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Бастрыкин поручил проверить данные о массовом увольнении медиков в Амурской области

Глава СК поручил проверить информацию о массовом увольнении медиков в Приамурье
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Depositphotos

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о массовом увольнении медицинских работников в Амурской области. Об этом сообщает Информационный центр СК в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в интернете появилась информация, что в апреле было принято решение о существенном сокращении стимулирующих выплат в медицинском учреждении в городе Тында Амурской области. Это привело к массовому увольнению персонала.

Кроме того, по данным СК, на места уволившихся сотрудников трудоустроили мигрантов, часть из которых не владеет русским языком.

Исполнение поручения Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в Следственном комитете.

17 марта этого года стало известно о массовом увольнении врачей скорой помощи в Челябинской области. Сотрудники станции скорой медицинской помощи (СМП) в городе Миассе массово подали заявления на увольнение. Как писал портал Ura.ru, медики решили уволиться по двум причинам. Первая — это низкий уровень заработной платы, из-за чего люди вынуждены совмещать работу на станции СМП с работой в других местах. Вторая — решение руководства расформировать единственную бригаду психиатрического профиля, которая была ответственна за выезды к агрессивным пациентам.

Тогда заявление на увольнение написали более 35 человек. В письме врачей подчеркивается, что они неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить возникшие на станции СМП проблемы, но ответа так и не последовало.

Ранее в Свердловской области провели проверку в больнице, из которой с начала 2024 года уволились более 100 медиков.

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