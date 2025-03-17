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Стало известно о массовом увольнении врачей скорой помощи в Челябинской области

Ura.ru: более 35 врачей скорой помощи в Миассе подали заявления на увольнение
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сотрудники станции скорой медицинской помощи (СМП) в городе Миассе, расположенном в Челябинской области, массово подали заявления на увольнение. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на письмо, обнародованное врачами.

В тексте говорится, что медики решили уволиться по двум причинам. Первая — это низкий уровень заработной платы, из-за чего люди вынуждены совмещать работу на станции СМП с работой в других местах. Вторая — решение руководства расформировать единственную бригаду психиатрического профиля, которая была ответственна за выезды к агрессивным пациентам.

По информации журналистов, к текущему моменту заявление на увольнение написали более 35 человек. В письме врачей подчеркивается, что они неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить возникшие на станции СМП проблемы, но ответа так и не последовало.

«С 1 апреля [2025 года] Миасс может остаться без скорой медицинской помощи», — отмечается в обращении.

В декабре 2024 года директор одной из ветеринарных клиник в городе Первоуральске в Свердловской области заставила подчиненную написать заявление об увольнении после того, как узнала о ее беременности. После этого женщина обратилась в прокуратуру, сотрудники которой через суд добились отмены приказа об увольнении. Кроме того, инстанция обязала руководство клиники выплатить беременной сотруднице более 115 тыс. рублей.

Ранее в Свердловской области провели проверку в больнице, из которой с начала 2024 года уволились более 100 медиков.

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