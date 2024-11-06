В уральскую больницу, где уволились более 100 медиков, пришла проверка

В Первоуральске региональный минздрав пришел с проверкой в больницу, из которой с начала 2024 года уволились более ста медработников. Об этом сообщает издание E1.ru.

По информации журналистов, после коллективного обращения сотрудников медучреждения, под которым подписался 81 человек, ведомство привлекло к проверке 14 профильных экспертов.

«Предметом настоящей проверки является оценка статистической отчетности и данных мониторинга за период с 1 января 2024 года по настоящее время», — говорится в приказе министерства, который есть в распоряжении СМИ.

В самой больнице изданию уточнили, что медицинская помощь жителям городского округа продолжает оказываться в полном объеме и сложившаяся ситуация никак не отразилась на пациентах.

«С 1 января по 25 октября 2024 года в больницу были приняты в штат 33 врача и 89 медсестер. Количество уволившихся сотрудников никак не превышает количество принятых», — отметили в пресс-службе учреждения.

Там подчеркнули, что сотрудники увольняются не одномоментно, что позволяет держать кадровую ситуацию под контролем.

В своем обращении действующие и уволившиеся сотрудники больницы отметили, что причиной ухода стало хамство со стороны заместителя главного врача по лечебной части, который вступил в должность в январе 2024 года.

Ранее в тюменской больнице заявления на увольнение написали все медики скорой помощи.