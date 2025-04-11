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Врач рассказала, какая рыба наиболее полезна для пожилых

Врач Соломатина: сельдь является наиболее полезной для пожилых
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Freepik.com

Самой полезной рыбой для здоровья пожилых считается морская сельдь, которая содержит комплекс необходимых витаминов и элементов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в ней есть легкоусвояемый белок, а также больше количество омега-3 жирных кислот, которые входят в состав клеточной мембраны и поддерживают эластичность клеток. Это важно для борьбы с холестерином и предотвращения формирования атеросклеротической бляшки. В сельди также есть витамин D, дефицит которого есть почти у всех, и йод, необходимый для работы щитовидной железы.

«Помимо этого, в сельди есть все витамины группы В, в том числе В12. При его дефиците развивается анемия и появляется свойственная пожилым «шаткость походки»», — добавила Соломатина.

Врач посоветовала употреблять по 150-200 г сельди — в запеченном виде или приготовленной на пару.

Российский исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев до этого говорил, что ягоды, орехи и семена, жирная рыба, капуста и специи помогут сохранить ясность ума, улучшить память и работу мозга.

Ранее были названы паразиты, которые могут поражать рыбу на Дальнем востоке.

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