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Названы паразиты, которые могут поражать рыбу на Дальнем востоке

Ветврач Воронин: на Дальнем Востоке рыба может быть поражена тремя паразитами

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Shutterstock/Shishkin.dv

На Дальнем Востоке в карповых рыбах встречаются возбудитель нанофиетоза Nanophyetus schikhobalowi и возбудитель метагонимоза Metagonimus yokogawai, а также двуустка китайская, рассказал «Газете.Ru» ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин.

«Основные очаги обитания двуустки китайской в России расположены в Нижнем Приамурье. Но случаи заражения среди людей этим паразитом нечастые, причина такая же, как и в Европейской части России, -— люди едят приготовленную рыбу. Очаги Nanophyetus schikhobalowi и Metagonimus yokogawai встречаются в Хабаровском крае, в низовьях реки Амур, на севере острова Сахалин. Эти паразиты поражают уже не печень и поджелудочную железу, а кишечник», – рассказал специалист.

По его словам, оба заболевания начинаются с расстройства кишечника, поноса и в большинстве случаев, при отсутствии повторных заражений, заканчиваются спонтанным выздоровлением.

«Все дело в том, что эти паразиты не живут долго. Если китайская двуустка может жить до 40 лет в печени человека, то эти два паразита — не больше года», – заключил специалист.

Подробнее о том, какими паразитами можно заразиться от морской и речной рыбы – в материале «Газеты.Ru».

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