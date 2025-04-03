Названы продукты, которые улучшат память и работу мозга

Включение некоторых продуктов в свой рацион питания поможет сохранить ясность ума, улучшить память и работу мозга. Об этом kp.ru рассказал российский исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

«На основе исследований я могу выделить пять групп продуктов, которыми лучше всего подкармливать свой мозг. Это ягоды, орехи и семена, жирная рыба, капуста и специи», — отметил эксперт.

По его словам, прежде всего стоит обратить внимание на чернику, вишню и черноплодную рябину, которые богаты флавоноидами и антоцианами. Они могут укрепить сосуды, защитить клетки мозга от нехватки кислорода и снизить воспаление.

Кроме того, для сохранения когнитивных функций и замедления возрастных изменений стоит употреблять лен, кунжут, тыквенные семечки, которые содержат витамин E и омега-3 жирные кислоты. Среди других полезных продуктов — сардины, лосось, сельдь, брокколи, куркума, тимьян, базилик и черный перец, заключил Москалев.

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская до этого говорила, что регулярная физическая активность поможет развить когнитивные способности.

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