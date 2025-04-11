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Симоньян призвала полностью запретить YouTube в России

Симоньян выступила за полный запрет YouTube как разносчика зараз
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен на территории России. Об этом в рамках Общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей» заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА Новости.

«Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — заявила она.

По словам Симоньян, пока такой запрет ввели не везде, его следует установить родителям для своих детей, чтобы огородить их от деструктивного контента. Она добавила, что если давать детям выбор и вседозволенность, то они будут смотреть не то, что им полезно.

Главный редактор RT отметила, что природа детей заключается в том, что они «скорее будут есть шоколадку, закусывая пирожным», чем выбирать для себя лосось на пару.

В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что YouTube может возобновить работу в России при условии соблюдения сервисом требований национального законодательства. По его словам, у видеохостинга уже продолжительное время наблюдаются технические сбои, вызванные его собственной политикой отказа от обслуживания сложного оборудования.

Ранее в Госдуме указали на злоупотребления со стороны Google.

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