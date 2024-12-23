В Госдуме назвали условие для возобновления работы YouTube в России

YouTube может возобновить работу в России при условии соблюдения сервисом требований национального законодательства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что у видеохостинга уже продолжительное время наблюдаются технические сбои, вызванные его собственной политикой отказа от обслуживания сложного оборудования.

«Более того, текущая сумма штрафов, наложенных судом на Google LLC, владельца YouTube, за регулярные нарушения российского законодательства, превысила 25 миллиардов рублей», — добавил он.

По мнению Боярского, блокировка российских медиаканалов и оппозиционных граждан, манипуляции с продвижением в поисковой выдаче деструктивной повестки, навязанной недругами России, а также нежелание платформы удалять запрещенный контент демонстрируют неготовность YouTube к интеграции в правовую систему страны.

23 декабря объем трафика YouTube в России упал до рекордно низких 20%. Портал Digital Report отмечал, что это может быть связано с полноценной блокировкой видеохостинга на российской территории или усилением ограничений со стороны местных провайдеров. Однако официальных комментариев от властей пока не было.

Замедление YouTube на территории России анонсировали еще летом 2024 года. Тогда Александр Хинштейн, занимавший пост главы комитета Государственной думы по информационной политике, информтехнологиям и связи, заявил, что скорость загрузки видеоплатформы на стационарных компьютерах может снизиться до 40 % к 28 июля и до 70% — к 4 августа.

Ранее в России допустили восстановление работы YouTube.