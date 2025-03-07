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В Госдуме указали на злоупотребления со стороны Google

Депутат Немкин: Google продолжает манипулировать рынком
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Shutterstock

Google, пользуясь своим монопольным статусом, продолжает манипулировать рынком и судебными системами, заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, комментируя апелляцию российских медиа Russia Today, «Царьград» и «Спас» на решение Высокого суда Лондона, который запретил им добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.

«Особое беспокойство вызывает позиция зарубежных судов, которые фактически действуют в интересах глобального ИТ-гиганта», — сказал Немкин.

Он отметил, что международному сообществу нужно принять решительные меры.

«Необходимо положить конец безнаказанному обходу законов и финансовым манипуляциям на стыке различных правовых систем», — добавил он.

Напомним, в январе судья Эндрю Хеншоу постановил, что такие дела могут рассматриваться только в США и Великобритании. Кроме того, британский суд запретил российским СМИ обращаться в российские суды за «зеркальными» приказами, которые могли бы помешать Google добиваться антиисковых запретов. Судебные разбирательства касались блокировки YouTube-каналов российских СМИ и подготовки арестов активов Google в разных странах.

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