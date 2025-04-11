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В России заблокировали сайт, где можно говорить голосами Трампа, Путина и Губки Боба

Суд заблокировал сайт, позволяющий говорить голосами Трампа, Губки Боба и Путина
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Shutterstock

Московский суд постановил заблокировать сайт, позволяющий пользователям при помощи искусственного интеллекта говорить голосами президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также различными персонажами, включая Губку Боба и Микки Мауса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.

Иск о противодействии терроризму был подан прокуратурой, которая считает, что информация на сайте нарушает федеральные законы «О связи» и «О противодействии терроризму», так как позволяет изменить голос абонента при мобильном звонке или в мессенджерах, то есть способствовать совершению противоправных действий.

Как отмечает агентство, на данном сайте можно бесплатно и в реальном времени заменить свой голос на голос популярных личностей, таких как Фрэнк Синатра, The Weeknd, Ариана Гранде, Майкл Джексон, а также героев мультфильмов, аниме и компьютерных игр.

Как усмотрел суд, содержание электронной страницы действительно противоречит целям и задачам действующего законодательства, размещенная на сайте информация была признана запрещенной к распространению.

9 апреля сообщалось, что суд в Москве заблокировал сайт, на котором содержалась информация о схемах существенного снижения налога на добавочную стоимость.

Ранее суд заблокировал сайт эскорт-агентства.

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