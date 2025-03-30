Суд в Москве заблокировал сайт эскорт-агентства

Столичный Лефортовский суд заблокировал сайт агентства эскорт-услуг Queenspalace за публикацию запрещенной в России информации. Об этом пишет ТАСС.

Судья удовлетворил ходатайство Лефортовского межрайонного прокурора и признал информацию, размещенную на сайте агентства, запрещенной к распространению в России. Сетевой адрес https://queenspalace.pro внесли в соответствующий реестр доменных имен, сказано в судебном документе.

Сейчас сайт Queenspalace на территории России не открывается.

На этой неделе в России по решению суда заблокировали 11 Telegram-каналов, в которых велась нелегальная торговля сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В документах указывается, что сотрудники прокуратуры СВАО Москвы выявили 11 Telegram-каналов, на которых публиковались объявления о продаже выписок из ЕГРН. При этом ознакомиться с размещенной там информацией мог любой пользователь, а установить владельца домена не представлялось возможным.

Ранее сообщалось, что нежелательным в РФ организациям запретят размещать на своих сайтах рекламу.