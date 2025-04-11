Россияне ответили, проверяют ли они своих партнеров на верность

«КП»: 79% россиян не проверяют своих партнеров на верность

Большинство (79%) россиян признались, что доверяют своим партнерам и не проверяют их на верность. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 2,2 тыс. человек.

Они уточнили, что не считают нужным тратить время, силы и нервы на слежку.

«Я всегда доверяю. А зачем мне такой, которого нужно проверять, я таких даже не рассматриваю! Пустая бесполезная трата времени», — поделилась респондентка.

При этом другая часть респондентов ответила, что они не уверены в человеке рядом и используют все доступные методы, чтобы следить за ним. Так, 7% проверяют телефон своего возлюбленного или возлюбленной.

«Поражаюсь людям, которые безоговорочно доверяют своей половинке. Теперь понятно, почему так много людей изменяют своим любимым, они просто пользуются доверием», — сказала участница опроса.

2% опрошенных сообщили, что звонят партнерам по видеосвязи, чтобы узнать, где он (или она) находится, 1% — следят за ними лично или в соцсетях: смотрят, какие страницы они посещают и кому ставят лайки. Оставшиеся 10% выбрали вариант «другое».

Психолог Юлия Винокурова до этого прокомментировала идею создать реестр женатых россиян для проверок при знакомстве. По ее мнению, у системы будет много сторонников и противников. Последних могут напугать сайты с большим количеством личной информации, считает эксперт.

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