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Психолог оценила идею создать реестр женатых россиян

Психолог Винокурова: у реестра женатых россиян будут сторонники и противники
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HelgaBragina/Shutterstock/FOTODOM

Психолог Юлия Винокурова в эфире «Радио 1» прокомментировала идею создать реестр женатых россиян для проверок при знакомстве. По ее мнению, у системы будет много сторонников и противников. Последних могут напугать сайты с большим количеством личной информации, считает эксперт.

«Часть людей с определенным типом личности убеждены, что правила решают все, и это гарантия безопасности. Также будет много жалоб, когда в реестре, действительно, успел поменяться статус, а человек в другом семейном положении. В общем, общество разделится на несколько лагерей», — пояснила Винокурова.

С другой стороны, реестр поможет защититься от мошенников и не обмануться при знакомстве, добавила она.

Накануне центр «Сорок сороков» призвал ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения россиян. Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что в соответствующем разделе портала можно будет получить не данные супруга или супруги, а узнать сам факт того, состоит ли человек в браке.

Ранее россиян предупредили о мошеннических дипфейках на сайтах знакомств.

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