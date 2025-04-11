Собчак оштрафовали за неоплату другого штрафа

Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в материалах суда.

Сумма, которую журналистка не оплатила в положенные сроки, не уточняется. Не сообщается также, за что именно Собчак получила штраф.

До этого суд оштрафовал литературного критика Александра Гаврилова за участие в деятельности нежелательной организации. В публикации говорится, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

28 февраля Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный кинокритику Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу об участии в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

Ранее сообщалось, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) снова оштрафовали по иноагентской статье.