Литературного критика Гаврилова оштрафовали на 10 тыс. рублей

Суд в Москве оштрафовал критика Гаврилова за участие в нежелательной организации

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал литературного критика Александра Гаврилова за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Гаврилову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — заявил источник агентства.

В публикации говорится, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Александр Гаврилов является одним из организаторов ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction, литературным критиком, а также основателем издательства Vidim Books.

До этого московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный кинокритику Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу об участии в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

13 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что на учредителя интернет-издания «Медуза» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) составили протокол по административной статье о недонесении на себя как на иноагента.

Ранее в Москве составили протокол на Чичваркина за участие в нежелательной организации.