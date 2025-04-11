Температура в Москве на следующей неделе достигнет показателей начала лета

Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидается до +22℃

Температура в Москве на следующей неделе может достигнуть +22℃, что соответствует показателям начала лета. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью в эти выходные будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем погода будет постепенно улучшаться — в субботу ожидается до +6℃, в воскресенье — до +7℃, рассказал Тишковец.

На следующей неделе, благодаря западному «крылу» азиатского антициклона, ожидается «семидневка превосходной погоды», отметил синоптик.

В Центральной России прогнозируется солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем воздух прогреется до +15℃. Во вторник днем — до +18℃, в среду — до +20℃.

Во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет еще теплее. В ночное время +7...+12℃, а днем +17...+22℃.

«Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесет нас в май и даже в начало июня», — добавил специалист «Фобоса».

Гидрометцентр сообщал, что 11 апреля в Москве ожидаются облачная погода и небольшие осадки.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.