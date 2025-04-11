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В Москве мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда на 16 млн рублей

РИА: аферисты на 16 млн рублей обманули сотрудника благотворительного фонда
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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве аферисты, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая обратилась в МВД и рассказала сотрудникам, что около недели ей поступали звонки от неизвестных через Telegram. Аферисты представлялись работниками различных структур и, вызвав доверие, убедили женщину перевести им средства.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 16,1 млн рублей. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

11 апреля сообщалось, что в Воронеже 33-летняя местная жительница лишилась жилья и машины, доверившись мошенникам. Неизвестный позвонил женщине и сообщил, что в городе якобы планируется замена страховых полисов, и попросил ее продиктовать номер СНИЛС. Россиянка последовала инструкции, а через несколько минут ей позвонил «сотрудник портала «Госуслуги», который убедил горожанку, что ее аккаунт взломали и теперь аферисты якобы оформляют на нее кредиты.

Женщина поверила злоумышленникам и последовала всем дальнейшим советам «сотрудников» силовых и государственных структур. Она продала квартиру и машину, а все вырученные деньги отправила на счета преступников.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием подростков.

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