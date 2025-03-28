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«Под огнем», «Кракен», «Опустошение» и еще четыре главных фильма апреля

Какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле 2025 года
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Кадры из фильмов «Под огнем», «Кракен», «Опустошение», «Смерть единорога» (2025)

A24/Централ Партнершип/Netflix
Вторая совместная работа авторов «Падения империи» Алекса Гарленда и Рэя Мендосы, повторный прокат коэновского хита «Внутри Льюина Дэвиса», монстр-муви про подводников с Александром Петровым, новый боевик режиссера «Рейда» с Томом Харди, а также комедийный ужастик с Дженной Ортегой и Полом Раддом. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле, и рассказывает о самых интересных.

«Смерть единорога» (Death of a Unicorn), реж. Алекс Шарфман

Где и когда смотреть: в кино — с 3 апреля

Комедийный ужастик про отца и дочь (Пол Радд и Дженна Ортега), которые случайно сбивают детеныша единорога по дороге в резиденцию семьи Леопольд, сколотившей состояние в фармацевтике (Ричард Э. Грант, Теа Леони и Уилл Поултер). После этого за героями начинают охоту родители волшебного существа. В продюсерах — автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астер.

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Кадр из фильма «Смерть единорога» (2025)

A24

«Внутри Льюина Дэвиса» (Inside Llewyn Davis), реж. Итан и Джоэл Коэны

Где и когда смотреть: в кино — с 10 апреля

Повторный прокат музыкальной черно-комедийной драмы братьев Коэн, навеянной мемуарами фолк-исполнителя Дэйва ван Ронка. В центре сюжета — фолковый музыкант Льюин Дэвис (Оскар Айзек), который с большим трудом пытается добиться успеха на сцене и в жизни.

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Кадр из фильма «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

CBS Films

«Под огнем» (Warfare), реж. Рэй Мендоса и Алекс Гарленд

Где и когда смотреть: в кино — с 10 апреля

Военный боевик Рэя Мендосы, выступавшего консультантом при производстве выдающегося триллера Алекса Гарленда «Падение империи» (здесь постановщик разделил с начинающим кинематографистом режиссерское кресло). Лента снята по мотивам воспоминаний самого Мендосы, бывшего «морского котика», об операции времен Иракской войны, в которой он принимал участие. В актерский состав ленты вошли Д'Фарао Ун-А-Тай (он сыграл самого Мендосу), Космо Джарвис, Уилл Поултер, Кит Коннор, Чарльз Мелтон и Джозеф Куинн.

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Кадр из фильма «Под огнем» (2025)

A24

«Кракен», реж. Николай Лебедев

Где и когда смотреть: в кино — с 17 апреля

Российский ответ на вопрос, кто проживает на дне океана: в монстр-муви Николая Лебедева («Легенда № 17») подводники под руководством героя Александра Петрова отправляются на поиски пропавшей субмарины, а встречаются лицом к лицу с ужасающим чудищем из глубин северных вод.

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Кадр из фильма «Кракен» (2025)

Централ Партнершип

«Рейс навылет» (Fight or Flight), реж. Джеймс Мэдиган

Где и когда смотреть: в кино — с 17 апреля

Боевик про наемника (Джош Хартнетт), который берется арестовать международную преступницу (Чаритра Чандран) на борту самолета, однако вынужден встать на ее защиту, когда оказывается в окружении людей, намеренных убить их обоих.

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Кадр из фильма «Рейс навылет» (2025)

Asbury Park Productions

«Горная невеста» (Vermiglio), реж. Маура Дельперо

Где и когда смотреть: в кино — с 17 апреля

Драма итальянской постановщицы Мауры Дельперо о дезертире, который в 1944 году попадает в удаленную горную деревеньку и влюбляется в дочку местного учителя. Оператором картины выступил Михаил Кричман, снимавший все фильмы Андрея Звягинцева.

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Кадр из фильма «Горная невеста» (2025)

Versus Production

«Опустошение» (Havoc), реж. Гарет Эванс

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Новый экшн-триллер автора дилогии «Рейд» и сериала «Банды Лондона» Гарета Эванса. В центре сюжета — полицейский (Том Харди), который с боем прорывается сквозь криминальное подполье, чтобы спасти сына политика, и одновременно распутывает паутину коррупционного заговора в своем городе. Вместе с Харди в картине снялись Форест Уитакер, Тимоти Олифант и Луис Гусман.

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Кадр из фильма «Опустошение» (2025)

Netflix

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