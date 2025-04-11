Россиянам объяснили, кому пересчитают зимние платежи за свет

Юрист Леонова: переплату за свет вернут тем, кто отапливается электричеством

Переплату за свет с января по март вернут тем гражданам РФ, дома которых не подключены к газоснабжению и отапливаются электрообогревателями. Об этом рассказала агентству «Прайм» кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

После того, как с 1 января были пересмотрены диапазоны энергопотребления, многие россияне, проживающие в домах без газа и отапливающие их электричеством, получили огромные счета за свет.

«Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — сказала Леонова.

Для применения данного коэффициента потребуется предоставить технический паспорт жилого помещения, документы, подтверждающие способ отопления, и техпаспорт самого электроотопительного устройства. Также необходимо предоставить акт осмотра, составленный энергопоставщиком, подтверждающий расчеты за свет.

По словам Леоновой, нововведение позволит гражданам не переплачивать за отопление зимой.

8 апреля лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов. Он напомнил, что по решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля этого года вырастут на 12,6%. Депутат призвал правительство отменить июльское повышение хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей.

По его словам, введение дифтарифов в первую очередь коснулось регионов с низкой газификацией. Миронов отметил, что в настоящее время в регионах делают перерасчеты, однако граждане жалуются, что даже с учетом корректировок их платежи за электроэнергию выросли не менее чем в два раза.

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