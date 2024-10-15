Эксперт рассказал о последствиях запрета на работу в такси для трудовых мигрантов

Регионы активно вводят ограничения для иностранных граждан, запрещая им работать в качестве водителей такси и автобусов, даже при наличии патента. Ограничения, связанные с запретом трудоустройства мигрантов на позициях водителей общественного транспорта и такси, могут привести к непредсказуемому повышению цен, заявил «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«Сегодня в регионах наблюдается дефицит водителей общественного транспорта, достигший 30%, и в некоторых городах даже больше половины мест остаются не заполненными. Особенно остро эта проблема проявляется в Москве, где более 40% водителей такси и автобусов являются мигрантами, аналогичные цифры характерны для других регионов. При массовом уходе этих работников цены на такси неизбежно вырастут», — объяснил он.

Существует риск того, что после полного вступления в силу запрета значительная часть населения просто не сможет позволить себе поездки на такси. Ожидается, что повышение цен на такси будет следствием запрета на трудоустройство мигрантов-водителей. Это может привести к увеличению цен из-за дефицита предложения, вызванного трудностями в пополнении штата водителей.

«При этом дефицит водителей может спровоцировать рост зарплат, уже в июле 2024 трудовые мигранты зарабатывали на водительских должностях до 136 тыс. рублей из-за острого дефицита кадров. Уход трудовых мигрантов из сферы такси спровоцирует еще больший дефицит, поднять зарплаты придется еще выше, считают аналитики «Мигрант Сервиса». Спрос на поездки в такси с начала 2024 года вырос на 20%», — добавил эксперт.

Что касается автобусов, проблема дефицита водителей также затронет их.

«Это приведет к сокращению количества автобусов на линии и увеличению времени ожидания общественного транспорта. Возможны проблемы со своевременностью маршрутов из-за нехватки персонала, что можно было бы избежать, предлагая конкурентные условия труда на предприятиях общественного транспорта», — резюмировал Кладов.

Ранее эксперт назвал восемь специальностей, кого не стоит брать на фриланс.